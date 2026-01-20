Рианна вышла в свет в наряде за сотни тысяч рублей

Барбадосская певица Рианна в роскошном образе пришла поддержать избранника, рэпера A$AP Rocky, который стал музыкальным гостем на шоу SNL. Стоимость наряда звезды раскрыло издание Page Six.

© Соцсети

37-летняя основательница бренда Savage x Fenty предстала перед публикой в кремовой ветровке YSL за 3200 долларов (250 тысяч рублей). Поверх ветровки за сотни тысяч рублей звезда надела укороченную шубу из меха, завершив наряд облегающей юбкой, двухцветными сапогами и бейсболкой New York Yankees.

© Lenta.ru

В свою очередь A$AP Rocky выбрал для выхода в свет пальто с ярким принтом, светлые джинсы, белую футболку и кофту кораллового цвета.

В мае 2025 года беременная Рианна вышла в свет с сумкой в виде хлеба за сто тысяч рублей. Она выбрала сумку-багет Fendi из овчины, по форме напоминающую батон французского хлеба.