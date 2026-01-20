Назван тренд, который подойдет женщинам любого возраста

Силуэт New Look, созданный Кристианом Диором в 1947 году, будет актуален для женщин любого возраста, поскольку он универсален. Об этом «Газете.Ru» рассказал ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ), член Президиума Российской палаты моды, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров.

«Сегодня дизайнеры переосмысляют наследие Диора с учетом практичности и многофункциональности. В тренде миди-юбки с объемом — они сохраняют женственность оригинального силуэта, но стали более носкими. Обязательный акцент на талии остается, но теперь его создают не только корсетами, а высокой посадкой юбок, поясами или приталенным кроем», — заявил эксперт.

По его словам, особенность современной версии New Look — сочетание с объемным верхом, что делает образ более сбалансированным и комфортным.

«Если классический New Look предполагал прилегающий лиф и пышную юбку, то сейчас актуальны комбинации пышной миди-юбки с оверсайз-свитером, объемной блузой или жакетом свободного кроя. Это создает интересный контраст и позволяет носить такие образы в повседневной жизни», — отметил Егоров.

Эксперт заявил, что правильно подобранная юбка миди с акцентом на талии подходит практически любой фигуре.

«Она скрывает недостатки и подчеркивает достоинства. Главное — правильно выбрать объем юбки и высоту каблука», — объяснил он.

Егоров подчеркнул, что для холодной погоды актуальна многослойность, которая органично вписывается в эстетику обновленного New Look.

«Зимой миди-юбку в духе Диора можно сочетать с водолазкой, кардиганом и пальто приталенного силуэта или надеть под нее плотные колготки и высокие сапоги. Многослойность не только практична, но и добавляет образу глубины», — посоветовал он.

Егоров рассказал, что современные дизайнеры активно обращаются к архивам Dior, создавая коллекции, вдохновленные New Look.

«Модный дом Dior до сих пор выпускает модели в духе своего основателя — это и пышные юбки Bar, и приталенные жакеты. Другие бренды также периодически обращаются к этому силуэту. Например, Аззедин Алайя практически в каждой коллекции показывает платья с подчеркнутой талией и юбками различной степени пышности», — отметил эксперт.

По словам эксперта, ключевые элементы New Look остаются узнаваемыми спустя почти 80 лет после создания.

«Это всегда акцент на талии — будь то пояс, приталенный крой или высокая посадка. Длина юбки или платья ниже колена — Диор считал колени непривлекательной частью женского тела. Женственный силуэт, который создает впечатление хрупкости и элегантности. Обязательная обувь на каблуке — она завершает образ и подчеркивает изящество ноги», — заявил Егоров.

Егоров добавил, что наследие Диора остается востребованным, потому что его философия была не о моде, а о возвращении женственности.