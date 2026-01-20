Ксения Собчак появилась на публике в полупрозрачном наряде с декольте

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак появилась на публике в «голом» наряде. Модель Елена Перминова опубликовала их совместное фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Собчак и Елена Перминова вместе проводили время в Куршевеле. Журналистка предстала перед камерой в черном полупрозрачном наряде с глубоким декольте, который дополнила массивными золотыми серьгами и кольцом. Телеведущая собрала волосы в пучок и сделала макияж. Модель предпочла розовую облегающую комбинацию и чулки.

До этого Ксения Собчак снялась в черной кожаной куртке и тигровых брюках. Образ дополнили очки и черные ботинки на высокой подошве.

Собчак заявляла, что многие обвиняют ее в употреблении «Оземпика», который стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. По словам телеведущей, она бы ни при каких обстоятельствах не стала так рисковать своим здоровьем. Бизнесвумен говорила, что много часов тренировалась в спортзале и продолжает это делать ради фигуры. Знаменитость похудела на семь килограммов и не собирается останавливаться на достигнутом.