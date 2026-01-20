Ионизация в фенах: есть ли польза или это маркетинговый ход

Функции ионизации в фенах приписывают почти магические свойства: обещают и «запечатывание» влаги в волосах, и мгновенное снятие статического электричества, и даже ускоренный рост за счет якобы активации волосяных луковиц.

© Freepik

Производители уверяют, что фены с ионизацией сушат волосы быстрее, делают их более гладкими и шелковистыми по сравнению с обычной сушкой. Однако за громкими заявлениями часто скрываются расплывчатые формулировки и маркетинговые трюки, поэтому к ионизации стоит отнестись скептически. Вместе с парикмахером-стилистом Милой Егоровой разберемся в вопросе подробнее.

Что такое ионизация?

Еще в школе мы узнали, что ион — это атом, который имеет положительный или отрицательный заряд. Но как он может помочь улучшить сушку волос и их внешний вид? Если не углубляться в дебри физики, то ионизация воздуха — физическое явление, при котором электроны отделяются от молекул или атомов, присутствующих в воздухе, в результате чего образуются ионы с положительным или отрицательным зарядом. В природе ионизация происходит под воздействием молний, солнечного и ультрафиолетового излучения, высокой скорости дробления воды у водопадов.

Фены с функцией ионизации оснащены генератором ионов — металлическими стержнями или покрытиями из турмалина. При нагреве они выделяют отрицательные ионы, насыщая воздух вокруг и притягивая к себе положительно заряженные частицы.

«Пушистость и электризация обычно возникают из-за сухости волос, трения пластмассовой расческой или частого мытья головы, особенно в отопительный сезон, когда воздух в помещениях становится сухим. Отрицательно заряженные ионы по заявлениям производителей фенов помогают усмирить наэлектризованные пряди, делая волосы более гладкими и послушными. Но на деле не все так просто и очевидно. Ионизация способна укротить непослушные волосы и сделать их не такими пушистыми. Но каких-то кардинальных изменений ждать не стоит, тем более, по ускорению роста волос. Куда больше на состояние прядей влияет температурный режим, правильное использование фена и применение термозащиты. Безопасная для волос температура во время сушки — до 140 °C», — отмечает Мила.

Некоторые производители фенов еще утверждают, что ионы способствуют более быстрой сушке, разбивая молекулы воды на мелкие частицы. Они якобы испаряются легче, снижают риск пересушивания волос и снижают их ломкость. Несмотря на отсутствие масштабных научных исследований, подтверждающих все заявленные эффекты, многие пользователи отмечают улучшение состояния волос и удобство при сушке. Тут все очень индивидуально, поэтому оценить пользу или ее отсутствие можно только после самостоятельного тестирования фена.

Топ-7 мифов о фенах с ионизацией

Наряду с недоказанной однозначной пользой, у ионизации в фенах есть распространенные мифы. Их тоже предлагаем разобрать, чтобы посмотреть на ионизацию со всех сторон.

Ионизация вредит волосам

Никакой подтверждающей и обоснованной информации у этого мифа нет. Да и не может ионизация навредить волосам, потому что она призвана снимать отрицательно заряженный заряд, который возникает, когда волосы наэлектризованы.

«Мы каждый день сталкиваемся с ионизацией в окружающем нас мире. Даже просто выходя из дома, на нас могут воздействовать ионы, которые возникают в большом количестве сами по себе в атмосфере. Когда вы едете в горы, где воздух ионизирован естественным образом, вы же не задаетесь вопросом о вреде ионов. Так и фены не нужно демонизировать», — говорит эксперт.

Фены с ионизацией сушат волосы медленнее

Да, есть и такой миф. Хотя, мы уже разобрали выше, что все должно быть наоборот, потому что молекулы воды разбиваются на мелкие частицы и быстрее испаряются. Но в принципе, ионизация никак не влияет на скорость сушки. Она зависит только от мощности вашего фена и выбранной температуры. Например, при сушке холодном воздухом волосы будут сохнуть гораздо дольше, чем теплым.

Ионизация не работает — это маркетинговый ход

Вообще, ионизация работает по законам физики, а их отрицать мы никак не можем. Но вот насколько этот процесс полезен для волос — момент спорный.

«Не стоит ожидать чудес от ионизации и думать, что она заменит полноценный уход и сделает волосы, как из рекламы ламинирования. Такого точно не произойдет. У ионизации лишь одно видимое действие: снятие с волос статического электричества, чтобы вы не выглядели, как одуванчик», — комментирует Мила.

Ионизация уменьшает объем волос

Нет, нет и еще раз — нет. Ионизация никак не может влиять на объем волос. Функция лишь снимает положительный заряд с волос, как было уже сказано несколько раз. Поэтому, волосы не истончатся, объем у корней будет держаться столько, сколько обычно.

Только у дорогих фенов есть ионизация

Вроде бы логика в этом есть, но на самом деле, механизм ионизатора довольно незамысловатый и не стоит баснословных денег. Производство тоже простое. Поэтому вполне простенький фен с маркетплейсов может иметь функцию ионизации, если о ней пишут производители. Цена больше складывается из множества других факторов и наличия дополнительных функций.

Ионизация не подходит детским волосами

Физика работает одинаково на людях, независимо от возраста. Поскольку никакого вредного воздействия ионизации выявлено не было, то и беспокоиться не о чем. Для детей больше важна комфортная температура при сушке волос и желательно выбирать режим холодного обдува.

Фен с ионизацией защищает волосы