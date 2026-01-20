Какие витамины и ритуалы для кожи нужны в холодное время

Зима в разгаре, и кожа сигнализирует о помощи: сухость, тусклость, мелкие покраснения и потеря упругости. Но настоящая красота начинается не с баночки крема, а изнутри.

© Unsplash

Правильные витамины, добавки и ежедневные ритуалы помогают восстановить барьер, вернуть сияние и защитить от холода. Это не про быстрые чудеса, а про постоянный уход, который работает в долгую.

Почему зимой кожа страдает особенно сильно?

Холодный воздух разрушает липидный барьер, отопление высушивает, а солнца почти нет — дефицит витамина D бьет по коллагену и иммунитету кожи. В итоге появляется шелушение, тусклый тон и даже преждевременные морщинки. Но хорошая новость: нутриенты изнутри восстанавливают быстрее, чем один только косметический уход.

Главные витамины для кожи зимой

Витамин C — король антиоксидантов. Он стимулирует синтез коллагена, осветляет пигмент и борется с воспалениями. Зимой особенно важен, так как снижает окислительный стресс от холода. Источники: цитрусовые, киви, болгарский перец, шиповник. Доза в добавках — 500-1000 мг в день. Тренд 2026 — липосомальный витамин C для лучшего усвоения.

— король антиоксидантов. Он стимулирует синтез коллагена, осветляет пигмент и борется с воспалениями. Зимой особенно важен, так как снижает окислительный стресс от холода. Источники: цитрусовые, киви, болгарский перец, шиповник. Доза в добавках — 500-1000 мг в день. Тренд 2026 — липосомальный витамин C для лучшего усвоения. Витамин E (токоферол) — мощный защитник клеток. Работает в паре с витамином C, усиливая его действие. Увлажняет, снимает сухость и защищает от свободных радикалов. Идеален для зрелой кожи после 40. Добавки: 15-30 мг в сутки, или масла (миндальное, подсолнечное).

— мощный защитник клеток. Работает в паре с витамином C, усиливая его действие. Увлажняет, снимает сухость и защищает от свободных радикалов. Идеален для зрелой кожи после 40. Добавки: 15-30 мг в сутки, или масла (миндальное, подсолнечное). Витамин A (ретинол в форме бета-каротина) — отвечает за регенерацию и обновление. Дефицит приводит к сухости кожи и микротрещинкам. Зимой особенно нужен для слизистых и эпителия. Источники: морковь, тыква, печень, шпинат. В добавках — осторожно, не больше 3000 мкг в день, чтобы избежать переизбытка.

— отвечает за регенерацию и обновление. Дефицит приводит к сухости кожи и микротрещинкам. Зимой особенно нужен для слизистых и эпителия. Источники: морковь, тыква, печень, шпинат. В добавках — осторожно, не больше 3000 мкг в день, чтобы избежать переизбытка. Витамин D — зимний must-have. Синтез падает без солнца, а он важен для поддержания барьера кожи и снижения воспалений. Дефицит усиливает сухость и акне. Рекомендация: 2000-4000 МЕ в день (D3 лучше усваивается). Проверяй уровень по анализу крови.

— зимний must-have. Синтез падает без солнца, а он важен для поддержания барьера кожи и снижения воспалений. Дефицит усиливает сухость и акне. Рекомендация: 2000-4000 МЕ в день (D3 лучше усваивается). Проверяй уровень по анализу крови. Группа B и ниацинамид (B3) — для энергии клеток, увлажнения и сужения пор. B7 (биотин) укрепляет структуру, B5 успокаивает. Комплексы с B-группой помогают при тусклости и стрессе.

Дополнительные герои

Омега-3 (рыбий жир или льняное масло) для липидного барьера.

Цинк для заживления.

Гиалуроновая кислота в капсулах для внутреннего увлажнения, коллаген (пептиды) для упругости.

Ежедневные ритуалы красоты изнутри

Утро: начни с теплой воды с лимоном — витамин C плюс гидратация. Добавь смузи: шпинат, киви, банан и ложка коллагена. Принимай витамины за завтраком — так лучше усваиваются жирорастворимые (A, D, E).

День: пей 2-2,5 литра воды. Добавь травяные чаи с шиповником или имбирем — антиоксиданты плюс согревание. Перекус: орехи (витамин E) или ягоды.

Вечер: ужин с жирной рыбой (омега-3) или авокадо. Перед сном — маска для лица плюс прием коллагена с гиалуронкой. Сон 7-8 часов — во сне кожа восстанавливается.

Недельные привычки: два раза в неделю — маска из овсянки с медом и йогуртом (внутренний и внешний эффект). Добавь прогулки днем — даже 20 минут солнца помогут витамину D синтезироваться.

Не жди чуда за неделю — курс 2-3 месяца дает видимый результат. Перед приемом добавок проконсультируйся с врачом, особенно если есть хронические заболевания.

Зима — время заботы о себе. С этими витаминами и ритуалами кожа не просто переживет холод — она засияет. Попробуй внедрить хотя бы три пункта уже сегодня и почувствуй разницу!