Как одеться в стиле экономного шика и не выглядеть банально

Это стиль людей, которые умеют выбирать, отличать ценное от лишнего и собирать образ так, чтобы он выглядел спокойно и ощущался комфортно.

© Unsplash

Это не минимализм, который опирается на чистые линии силуэта, но и не та простота, которая кажется скучной. Стилист Алина Лобанова рассказала о главных принципах стиля, которые помогают выглядеть интересно, не скатываясь в безликую по цветам и крою базу.

Ставка на качество

Frugal chic (буквально — экономный шик) — это не про нарочитую скромность, он начинается с вещей, которые хорошо сделаны и долго живут.

«Плотные ткани, аккуратные швы, понятный крой всегда читаются дороже, чем трендовая вещь на один сезон. Когда в образе есть одна качественная вещь, остальное автоматически кажется дороже. Скучно нам становится не от простоты, а от небрежности выбора вещей», — объясняет эксперт от моды.

Простые формы, но сложные фактуры

Минимализм работает лучше всего, когда в нем есть нюанс. Матовый хлопок, шерсть с живой текстурой, лен, мягкая кожа или замша добавляют глубины даже самым простым силуэтам. За счет фактур образ начинает играть, не требуя цвета или декора. Это спокойная сложность, которая выглядит уместно в любой ситуации.

Цвет как тонкий акцент

Экономный шик вовсе не означает унылую серость, он хорошо дружит с цветом, если тот используется дозированно.

«Один выразительный оттенок в образе — сумка, обувь, свитер или шарф — делает комплект интересным, но не перегружает его. Важно, чтобы цвет выглядел осознанно и не случайно, а не как спонтанная попытка оживить скуку и разбавить комплект», — напоминает стилист.

Идеальная посадка решает больше, чем громкий бренд

Вещь может быть самой простой, но если она сидит точно по плечам, талии или длине, образ сразу выглядит актуальным и продуманным. Frugal chic любит безупречную подгонку, укороченные рукава, правильную длину брюк, аккуратные пропорции. Часто одна корректировка у портного делает вещь в разы интереснее любой логотипной покупки.

Детали с характером

Чтобы образ не был пресным, в нем должна быть одна вещь с историей или характером. Это могут быть винтажные часы, необычные очки, ремень с выразительной пряжкой или украшение с формой, а не с блеском. Такие детали не спорят с общим минимализмом, а придают общему луку лоска и завершенности.