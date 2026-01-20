Россиянка пожаловалась на гниющие брови после популярной бьюти-процедуры

Жительница Железноводска Любовь (фамилия неизвестна) пожаловалась на гниющие брови после популярной бьюти-процедуры. О последствиях техники реконструкции бровей россиянка рассказала в программе «Что я наделала» на телеканале «Пятница!».

Женщина поделилась, что решилась на услугу BrowFlash, которая подразумевает вживление в дерму искусственных волосков. По словам клиентки, сеанс длился три часа и сопровождался сильной болью.

«Я понимала, что это серьезное вмешательство, и уже в процессе у меня появились сомнения. В том числе из-за того, что никакой стерильности не было. Мне объяснили, что инструменты просто обрабатываются хлором», — пояснила россиянка.

В результате спустя время в области вживления волосков появились благоприятные условия для развития инфекции, поскольку организм воспринял искусственные материалы как инородное тело.

« Не прошло и месяца, как брови начали гнить — это происходило очень быстро. Я увидела, что там уже не кожа, а глубокое повреждение. Позже вокруг каждого волоска появились огромные отверстия, похожие на кратеры. Было ощущение, что под кожей бегают тараканы», — Любовь, героиня программы «Что я наделала».

В осложнениях после процедуры обвинили Любовь. Реконструкцию бровей продвигают как бытовую услугу, которая не требует медицинского образования. Однако во время нее проводят имплантацию под кожу и используют обезболивающие препараты, на что имеет право только специалист с медицинским образованием.

«Мне говорили, что я сама все испортила и что проблема не в процедуре», — посетовала героиня программы.

В декабре 2025 года россиянке изуродовали губы и обвинили ее в вымогательстве. Жительница Уфы рассказала, что во время операции по увеличению губ сразу начался сильный отек.