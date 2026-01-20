Российская певица Пелагея Ханова, более известная как Пелагея, показала внешность без макияжа во время семейного отпуска. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© РИА Новости

39-летняя исполнительница разместила кадр, на котором предстала в пестром изделии без бретелей. При этом звезда распустила светлые волосы и отказалась от косметики, демонстрируя натуральный внешний вид с многочисленными веснушками.

© Lenta.ru

«Если во время отпуска сделано только три фотографии, значит, отпуск удался», — подписала она.

В октябре 2025 года певица Пелагея показала фигуру в распахнутом халате. Исполнительница запечатлела себя в зеркале после бани.