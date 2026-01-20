Перечислены продукты, которые вызывают отеки

Фастфуд, алкоголь, соленая и жирная пища способствуют задержке жидкости и вызывают сильную отечность. Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

© Freepik

«Отеки почти никогда не появляются сами по себе. Это сигнал, что в организме нарушен водно-солевой баланс, есть перегрузка сосудов, печени или почек, либо присутствует воспаление. И чаще всего запускают этот процесс вполне конкретные продукты. Соленые продукты стоят на первом месте среди провокаторов. Колбасы, копчености, соленая рыба, маринады, сыры, чипсы и соусы задерживают натрий, а натрий тянет за собой воду в ткани. Результат — утренние отеки и тяжесть по всему телу. Особенно коварен соевый соус: одна столовая ложка содержит почти дневную норму соли, что дает моментальные отеки», — обратил внимание Брабечан.

По его словам, провоцируют отечность алкоголь, а также сладости, выпечка, фастфуд и жирные блюда — не зря после такой пищи всегда хочется много пить.

«Алкоголь создает парадоксальную ситуацию: он обезвоживает, но одновременно вызывает сильную отечность. Нарушается работа печени, сосуды становятся более проницаемыми, и жидкость выходит в ткани. Жирные блюда, жареное, жирное мясо и фастфуд перегружают печень, главный орган, отвечающий за фильтрацию крови. Если печень захлебывается, жидкость начинает скапливаться. Продукты с глутаматом, включая фастфуд, полуфабрикаты, лапшу быстрого приготовления и готовые соусы, вызывают жажду, нарушают водно-солевой баланс и перегружают печень. Копчености и консервы содержат много соли, усилителей вкуса и консервантов. Организм реагирует задержкой жидкости, чтобы разбавить избыток химических веществ», — пояснил тренер.

Если даже после небольшого количества соленой и жирной еды отеки все же появляются, тренер рекомендовал обратиться к врачу. Он отметил, что в таких случаях проблема может быть связана с нарушениями работы почек, сердца, венозной системы, гормонов или лимфотока.