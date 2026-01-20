Как выбрать украшение, которое не выйдет из моды

Ювелирные украшения значительно реже подвержены эффекту fast fashion, чем одежда: большинство стилистик и форм сохраняют актуальность годами и даже десятилетиями. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор управления категорийного менеджмента SOKOLOV Таисия Изнова.

© РИА Новости

По словам эксперта, при выборе украшения важно рассматривать покупку как долгосрочную инвестицию в собственный стиль, а не как реакцию на текущие тренды.

«Ключевая ошибка – выбирать украшения, которые выглядят устаревшими уже в момент покупки, или те, которые не вписываются в личный ювелирный гардероб», — рассказала Изнова.

Она также отметила, что в числе «вечных» материалов остается жемчуг.

«Несмотря на периодические всплески интереса, он остается актуальным уже несколько столетий. Среди форм, не привязанных к конкретному сезону, — символичные мотивы, такие как звезды и клеверы», — высказалась директор.

По ее словам, также наиболее устойчивыми к смене моды остаются украшения с бриллиантами.

«Они практически не выходят из актуальной повестки и могут передаваться по наследству. При этом развитие технологий позволило сделать крупные камни более доступными за счет выращенных бриллиантов, что изменило восприятие классики и расширило возможности для повседневного ношения», — добавила Изнова.

При покупке украшения эксперт рекомендует задать себе два вопроса: насколько в нем комфортно и насколько оно сочетается с повседневной одеждой.

«Как правило, неудобные или сложные в стилизации украшения не используются регулярно и быстро теряют ценность для владельца. К универсальным решениям относятся серьги с одним центральным камнем, серьги-хаггисы, минималистичные кольца-дорожки, а также тонкие цепочки разной длины. Такие украшения легко комбинируются между собой и подходят для большинства стилей», — посоветовала директор.

Отдельно Изнова отметила практичность колье и кулонов, которые не мешают в повседневной активности и при этом остаются заметным акцентом образа.

«Говоря о трендах, важно подчеркнуть, что не все из них рассчитаны на длительное использование. Так, браслеты на предплечье ярким, но краткосрочным трендом 2025 года. Акцентные жемчужные чокеры могут сохранять актуальность дольше, однако требуют продуманного стайлинга. Даже ставшие базовыми каффы могут остаться невостребованными, если они не сочетаются с привычным образом жизни», — объяснила она.

По словам эксперта, большинство современных трендов изначально предполагают сочетание с классическими украшениями.