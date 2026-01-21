Стилист Рогов назвал главный тренд мужской Недели моды в Милане

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал главный тренд мужской Недели моды в Милане. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Уже сейчас можно отметить, что вязаный джемпер — главный аксессуар следующего сезона. Но уже сейчас и пользуйте эту простейшую вещь по максимуму: подпоясывайте джемпером классические костюмы, носите как шарф-палантин поверх пальто / можно сразу несколько, как на показе Paul Smith / или закручивайте свой свитер в жгут вокруг талии / как у Zegna /,а можете и вовсе носить его как болеро / MSGM /, правда не уверен, что это это удобно!» — написал Рогов.

До этого стилист Александр Рогов рассказал, что самой модной обувью сейчас являются сапоги с высоком голенищем на каблуке. Ведущий «Модного приговора» заявил, что стоит приобрести модель с круглым или квадратным мысом, на необычном каблуке или на платформе. И эксперт призвал носить косынки вместо шапок.