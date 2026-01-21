Бизнесвумен Тина Канделаки показала образ с шапкой-ушанкой. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Тина Канделаки позировала перед зеркалом в кожаных ботфортах, сером жакете, топе, палто и шапке-ушанке от бренда Chanel. Бизнесвумен сделала макияж с розовой помадой и черной подводкой.

В декабре Тина Канделаки посетила премьеру фильма «Простоквашино», которая прошла в Москве. Продюсер вышла в свет в черном топе и юбке Prada, которые дополнила белым жакетом того же бренда. Телеведущая также надела лаковые сапоги на каблуках Chloe, винтажное колье и кольца. Знаменитость завершила образ черной кожаной сумкой с изображением лица Schiaparelli, которая на официальном сайте стоит €7100 (около 660 тысяч рублей. — прим.ред.).

Позже Тина Канделаки выложила видео, где позировала в черном бархатном мини-платье с глубоким декольте. Волосы ей выпрямили и сделали легкий макияж.