16-летняя Анна Пересильд поучаствовала во «взрослой» фотосессии

16-летняя Анна Пересильд приняла участие в смелой фотосессии для российского бренда одежды. Фотографии с юной звездой появились в аккаунте компании в Instagram (Запрещён в РФ).

© Соцсети

Анна, дочь известной актрисы Юлии Пересильд, предстала перед камерой в бордовом костюме с капюшоном, дополнив его однотонным коротким топом. Образ завершили чёрные кружевные колготки.

© Super.ru

© Соцсети

Фанаты в комментариях под постом восхитились красотой юной артистки, но без критики, конечно, не обошлось.

«Красотка какая», «Её надо на мировой подиум», «Наряды так себе, но девушка красивая», «Не по возрасту, конечно», — поделились своим мнением пользователи Сети.

Преданным фанатом Ани является её бойфренд, певец Ваня Дмитриенко. Под одним из недавних постов девушки в запрещённой соцсети артист восхитился избранницей и оставил ей милый комментарий: