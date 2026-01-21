Юлия Ковальчук выложила фото в бикини в гамаке

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Юлия Ковальчук показала кадры, сделанные во время отдыха на Мальдивах. На одном из фото певица была запечатлена в гамаке с книгой в руках. Поп-исполнительница позировала в зеленом бикини и солнцезащитных очках. Знаменитость предстала в кадре с распущенными волосами и без косметики.

В начале декабря Юлия Ковальчук и ее муж Алексей Чумаков посетили съемки шоу Comedy Club. Певица выбрала для программы черный полупрозрачный топ с декольте, жакет с пайетками на лацканах, легинсы и туфли на каблуках. Артистка добавила к образу серьги, цепочку с кулоном и сумку. Поп-исполнительнице уложили волосы в локоны и сделали макияж с темными тенями и розовым блеском для губ. Чумаков вышел в свет в черной рубашке, футболке, брюках, ботинках и очках.

Чумаков и Ковальчук поженились в 2013 году в Испании. На тот момент они уже несколько лет находились в отношениях. В 2017 году у них родилась первая дочь Амелия, а в 2023-м вторая — Алисия.