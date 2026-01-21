Ольга Серябкина снялась в «голом» мини-платье из цепей

Экс-солистка SEREBRO и певица Ольга Серябкина показала фигуру в «голом» платье из цепей. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Ольга Серябкина предстала перед камерой в золотом мини-платье с декольте, состоящем из цепей. Певица дополнила наряд объемной длинной шубой и серьгами-кольцами. Визажист сделал поп-исполнительнице макияж с черными стрелками, коричневыми блестящими тенями, накладными ресницами и блеском для губ, а стилист уложил волосы в крупные локоны.

Под постом знаменитость сообщила, что устраивает большой свой сольный концерт в Москве.

«Пришло время для моего большого шоу. Именно сейчас я почувствовала, что готова сделать его. И на это у меня есть и вдохновение, и ресурсы, и возможности реализовывать все так, как хочу именно я. С этого сольника начнется моя новая эра. И поверьте, мои концерты уже никогда не будут прежними. Я создаю шоу с огромным желанием показать его в каждом городе нашей большой страны. А может, и за ее пределами. Я накопила большой опыт за время работы с Максимом Фадеевым, а затем работая сольно. И мне есть что сказать зрителю. Что сказать вам. Будьте первыми, кто увидит меня новую», — написала под фото Серябкина.

