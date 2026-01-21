Сын супермодели Водяновой вышел в свет в кожаном плаще

Сын супермодели Натальи Водяновой Лукас Портман вышел в свет со своей возлюбленной Эрин. Фотографии опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Лукас Портман и его избранница посетили показ новой коллекции Louis Vuitton, который состоялся в рамках Недели мужской моды в Милане. Сын супермодели появился на закрытом светском мероприятии в черном кожаном плаще, широких брюках и кроссовках. Он также надел кольцо. Эрин предпочла черно-коричневый костюм с юбкой, капроновые колготки и туфли на каблуках. Она завершила наряд сумкой от логотипом Louis Vuitton.

Среди гостей также были Каллум Тернер, Крис Браун, Джон Ледженд и другие звезды.

Наталья Водянова сейчас состоит в браке с предпринимателем Антуаном Арно. Супермодель и бизнесмен вместе с 2011 года, однако узаконили свои отношения лишь в 2020-м. Супруги воспитывают двоих общих детей — 9-летнего Максима и 7-летнего Романа — а также троих детей супермодели от бывшего мужа, британского аристократа Джастина Портмана: 24-летнего Лукаса, 19-летнюю Неву и 18-летнего Виктора.