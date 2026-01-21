Модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась с Джейсоном Стэтхемом в топе в пайетках

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли вышла в свет с актером Джейсоном Стэтхемом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

58-летний Джейсон Стэтхем и 38-летняя Рози Хантингтон-Уайтли появились на премьере фильма «Убежище», в котором актер сыграл главную роль. Артист предпочел для закрытого мероприятия белую рубашку с галстуком, черный брючный костюм и туфли. Супермодель позировала перед фотографами в черном топе в крупных пайетках, кожаных брюках, босоножках на каблуках и массивных серьгах. Манекенщица вышла в свет с уложенными распущенными волосами и макияжем черными стрелками и розовой помадой.

Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году модель впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го звезда подиумов сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Рози и Джейсона родилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.

В декабре Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм стали гостями презентации художественной выставки сына певицы Мадонны и режиссера Гая Ричи Рокко.