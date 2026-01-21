В Сети высмеяли новые откровенные фото Оксаны Самойловой

Пользователи сети раскритиковали новые фото российской блогерши и предпринимательницы Оксаны Самойловой. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

Экс-жена рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна, известного под псевдонимом Джиган, снялась в ультракороткой черной юбке, кожаной куртке, капроновых колготках и сапогах, оформленных высоким голенищем и массивным каблуком. При этом она дополнила свой образ солнцезащитными очками и распустила волосы.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Особое внимание фанатов привлек кадр, на котором 37-летняя бизнесвумен запечатлена сидящей на бархатном диване красного цвета. Она позировала перед камерой с раздвинутыми в разные стороны ногами. Поклонники оценили данный снимок следующими фразами:

«Тот момент, когда кризис теперь не у Джигана, а у Оксаны», «Оксан, только волосы и брови не сбривай», «Такое ощущение, что ее опять взломали», «Будет теперь лучшей подругой Глюкозы», «Оксан, ты ли это? Мы не узнаем тебя».

Ранее сообщалось, что Джиган захотел оспорить брачный договор с Самойловой, который он подписал после лечения в рехабе.