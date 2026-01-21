Модель Хайди Клум пришла на премьеру фильма в прозрачной рубашке без лифчика

Супермодель и телеведущая Хайди Клум показала фигуру в «голой» рубашке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

52-летняя Хайди Клум посетила премьеру документального фильма об актрисе Пэрис Хилтон Infinite Icon: A Visual Memoir, которая прошла в Лос-Анджелесе. Супермодель позировала перед фотографами в черном прозрачном комплекте, состоящим из рубашки и юбки. При этом манекенщица не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость добавила к образу клатч и туфли на каблуках. Ей уложили волосы и сделали вечерний макияж.

Среди гостей также были София Вергара, Лиззо, Деми Ловато и другие звезды.

Несколько недель назад Хайди Клум выложила в личном блоге видео, где предстала перед камерой в бикини в оттенке сливочного масла, которое дополнила солнцезащитными очками, кольцом и цепочкой с кулоном. Манекенщица позировала с кудрявыми распушенными волосами и без косметики. Телеведущая показала свою тренировку у бассейна.

До этого Хайди Клум стала лицом новой праздничной коллекции бренда Calzedonia. Супермодель примерила бордовое боди с глубоким декольте, которое дополнили кожаные микрошорты в тон, кружевные колготки и туфли на каблуках. Телеведущей уложили распущенные волосы и сделали макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.