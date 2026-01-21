Ляйсан Утяшева показала, как выглядит без макияжа

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева показала, как выглядит ее лицо без косметики. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Ляйсан Утяшева снялась во время отдыха в Дубае. Телеведущая предстала без укладки и макияжа. Гимнастка была одета в голубой наряд с цветочным принтом, который дополнила жемчужными бусами.

На днях Ляйсан Утяшева выложила фото, где стояла перед зеркалом в белой футболке с изображением собаки породы такса, которую сочетала с голубым бомбером, красной мини-юбкой и бордовыми кроссовками. Гимнастка добавила к образу солнцезащитные очки, кольца и белые высокие носки с полосками. Знаменитость собрала волосы в гладкий пучок и сделала макияж с красной помадой. Под фото знаменитость поинтересовалась, что поклонники думают о ее новом образе.

Накануне Ляйсан Утяшева снялась в черных плавках без лифа бикини. Гимнастка позировала в белой полосатой шляпе и солнцезащитных очках. Телеведущая убрала волосы под головной убор и отказалась от макияжа. Знаменитость загорала в шезлонге, а рядом ее муж Павел Воля читал книгу.