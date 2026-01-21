На владельца "Читай-города" составили протокол о пропаганде нетрадиционных отношений

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений составлен в отношении владельца сети книжных магазинов "Читай-город", организации грозит запрет деятельности на срок до 90 суток. Об этом ТАСС сообщили в Йошкар-Олинском городском суде, в который поступили соответствующие материалы.

"В суд поступил протокол по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения), составленный в отношении ООО "Грамота" (владелец "Читай-города" - прим. ТАСС)", - сказали в суде.

Суть претензий к владельцу книжного магазина не раскрывается. Дата заседания по делу пока не назначена. По данной норме закона организации грозит штраф до 1 млн рублей или же запрет деятельности до 90 суток.

Ранее на юридические лица, связанные с "Читай-городом", было составлено несколько аналогичных протоколов. Они были переданы в суды Читы, Ижевска, Нальчика и Рязани. Суд Читы оштрафовал ООО "Грамота" на 800 тыс. рублей. Поводом послужила продажа книг шведского писателя Фредрика Бакмана, известного как автор романов "Вторая жизнь Уве", "Медвежий угол", "Тревожные люди".