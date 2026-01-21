Дизайнер рассказал, как одеваться стильно в январские морозы

Полусвитер с короткой молнией, который является трендом зимы, можно носить и в январские морозы. Об этом «Газете.Ru» рассказал дизайнер, ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ), член Президиума Российской палаты мод, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров.

«Главной вещью сезона стал полусвитер с короткой молнией — трикотажное изделие с высоким воротом, позволяющим регулировать глубину выреза. На показах в Милане и Париже такие модели появились практически у всех ведущих брендов. Воротник на молнии позволяет носить свитер как в полностью застегнутом виде, так и расстегнув ворот для более расслабленного образа. Это идеальное решение для переменчивой зимней погоды», — заявил эксперт.

Модельер отметил, что в тренде базовые однотонные варианты и модели фактурной вязки. Особенно актуальны, по его словам, полусвитеры в спокойных оттенках, которые легко сочетаются с остальным гардеробом.

В морозы и при перепадах температур эксперт посоветовал носить шоколадный полусвитер с молнией поверх водолазки, дополнив его объемным пальто свободного кроя и широкими брюками. По словам Егорова, такая комбинация обеспечивает тепло и в метро, и на улице при температуре минус 10–15 градусов.

«Это практичная многослойность для зимы, которая сочетает комфорт и стиль. Водолазка создает дополнительный утепляющий слой, полусвитер позволяет регулировать температуру в помещении, а объемное пальто защищает от ветра и холода», — пояснил дизайнер.

Стилист рассказал, что главный принцип сезона — понятная многослойность. По его мнению, слои должны гармонично дополнять друг друга по цвету и фактуре, создавая цельный образ.

«Свободные брюки с защипами у пояса, классические бомберы и простая белая футболка в качестве базы легко комбинируются с трикотажом на молнии, создавая актуальные образы для города», — отметил Егоров.

Модельер подчеркнул, что такие сочетания работают и в повседневной жизни, и в офисной среде, если правильно подобрать материалы и оттенки.

Егоров рассказал, что дизайнеры в этом сезоне делают ставку на природные оттенки — шоколадный, серый, оливковый и глубокий синий.

По его словам, особенность этого сезона в том, что мода наконец обратилась к реальным потребностям людей, живущих в условиях холодного климата. Дизайнеры предлагают решения, которые не требуют жертвовать комфортом ради стиля.