Как Кейт Миддлтон сделала бронд снова трендовым

Естественные оттенки всегда будут актуальны для тех, кто не готов к радикальным сменам образа.

© globallookpress

На фоне бесконечных экспериментов с платиновым блондом и сложными драматичными окрашиваниями именно Кейт Миддлтон тихо и последовательно вернула интерес к натуральному цвету шевелюры (даже если в основе — сложносочиненная работа колориста). Ее фирменный бронд (то есть баланс между блондом и шатеном) стал символом ухоженности без хайповой демонстративности. Стилист по волосам Евгения Куклина рассказала, какие оттенки актуальны сегодня и как за ними ухаживать.

Бронд как эстетика, а не техника

Вообще говоря, этот тренд — это не конкретная формула окрашивания, а визуальный эффект.

«Он выглядит так, будто сложный интересный цвет волос дан природой, а не получен в салоне. У Кейт это мягкая игра теплых и нейтральных оттенков без резких переходов, контраста у корней и видимых следов осветления», — объясняет эксперт по колористике.

Какие оттенки считаются актуальными

В 2026 году в центре внимания остаются мягкие, сложные тона: медовый шатен, теплый орех, карамельный коричневый, бежево-песочный и светлый каштан с золотистым подтоном. Эти оттенки не уходят в желтизну и не выглядят холодно-искусственными. Они хорошо отражают свет, создавая эффект плотных, живых волос, и подходят всем цветотипам (с известными оговорками, конечно).

Почему этот цвет так хорошо стареет

Одно из главных преимуществ бронда — его благородное поведение со временем. Он не требует частых коррекций, красиво отрастает и легко адаптируется к появлению седины.

«Именно поэтому такие оттенки выбирают женщины, для которых важна не мгновенная трансформация образа, а долгосрочная эстетика без постоянных походов в салон к колористу», — говорит парикмахер.

Уход важнее самого окрашивания

Естественные оттенки особенно чувствительны к качеству волос. Чтобы бронд выглядел дорого, необходим уход за длиной: увлажняющие маски, мягкие шампуни без агрессивных сульфатов, защита от тепловых приборов. Хорошо работают средства с кератином, маслами и антиоксидантами, которые поддерживают блеск и глубину цвета, а не просто закрывают проблему в моменте.

Минимум стилизации, максимум живости

Качественно выполненный бронд не требует сложных укладок. Он лучше всего раскрывается в мягких волнах, естественном объеме и легкой небрежности. Слишком гладкие или жестко зафиксированные прически могут лишить цвет глубины. Идея в том, чтобы волосы выглядели ухоженными, но при этом максимально натуральными — так, будто над ними не работали часами.