Plus-size модель Эшли Грэм снялась в леопардовом белье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя Эшли Грэм показала фигуру в леопардовом белье. Волосы модель распустила и отказалась от макияжа. Съемку она устроила в интерьере дома. Модель также опубликовала фото из других локаций в вечерних нарядах.

До этого модель показала фигуру с растяжками в купальнике и бедра с целлюлитом.

На прошлой неделе Эшли Грэм показала фигуру с растяжками и целлюлитом. Она опубликовала в личном блоге фото в купальнике с леопардовым принтом. Образ дополнила соломенная шляпа. В кадре модель распустила волосы и отказалась от макияжа.

В январе 2022-го Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако уже в мае того же года модель вернулась к активной работе со съемками. Грэм позировала обнаженной для Spanx и запустила сотрудничество с брендом нижнего белья Knix.

Ранее Эшли Грэм снялась без макияжа с иглами в лице.