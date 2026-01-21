Как правильно использовать энзимную пудру

Из нишевого продукта для косметологов она уверенно вошла в домашний уход. Но многие допускают ошибки использования, из-за которых кожа не становится гладкой и сияющей.

© Unsplash

Вместо этого могут быть раздражения, сухость, чрезмерная чувствительность. А значит, нужна шпаргалка, как правильно применять это средство. Косметолог Ирина Созинова рассказала, что делать, чтобы энзимная пудра действительно работала ровно так, как было задумано изначально.

Механизм действия энзимной пудры

Энзимная пудра — это мягкий эксфолиант, который работает за счет ферментов, чаще всего папаина или бромелайна.

«Они растворяют связи между ороговевшими клетками, не царапая кожу и не травмируя ее механически. Это не скраб и не кислотный пилинг, поэтому от нее не стоит ждать действия на глубинных слоях дермы или мгновенного вау-эффекта. Ее сила в деликатности и накопительном результате», — объясняет врач.

Правильная частота важнее, чем интенсивность

Одна из самых частых ошибок — использовать энзимную пудру слишком часто. Для нормальной и комбинированной кожи достаточно 2-3 раз в неделю, для чувствительной это 1-2 раза. Ежедневное применение редко дает лучший результат и чаще приводит к ощущению стянутости и реактивности. Кожа в принципе обновляется сама, а энзимы лишь аккуратно ей помогают — и на это требуется некоторое время.

Как правильно наносить и смывать

Пудру нужно сначала вспенить в ладонях с небольшим количеством воды, а не насыпать прямо на лицо.

«Получившуюся мягкую пену распределяют по влажной коже без давления, избегая активного массажа. Оставлять ее работать дольше, чем указано в инструкции, не нужно. После — тщательно смыть теплой водой, не слишком увлекаясь водными процедурами» — советует косметолог.

Что делать после энзимной пудры

После правильного очищения кожа особенно хорошо воспринимает уход. Это идеальный момент для увлажняющей сыворотки, средств с ниацинамидом, пантенолом или гиалуроновой кислотой. Агрессивные активы, вроде ретиноидов или кислот, лучше отложить на другой день. Энзимная пудра уже сделала свою работу, дальше коже нужен комфорт.

Кому она особенно подходит и какие ожидания стоит скорректировать

Энзимная пудра отлично подходит тем, у кого кожа тусклая, с неровной текстурой, склонная к забитым порам, но плохо переносит скрабы и кислоты. Она не сотрет морщины и не заменит салонные процедуры, зато постепенно делает кожу более гладкой, ровной и чистой — на ощупь и визуально. Это продукт — для повышения качества поверхности кожи, а не для резких трансформаций.