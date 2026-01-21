Стало известно, что формирует наши решения

Новое исследование нейробиологов, опубликованное в Journal of Neuroscience, показало, что внешние сигналы, связанные с вознаграждением, могут влиять на наш выбор раньше, чем мы осознаем само решение. Эксперименты выявили прямое участие премоторной системы мозга, то есть областей, отвечающих за подготовку движений.

© Телеканал «Наука»

Решения начинаются с движения

Команду возглавил Луиджи Альберт Энрико Дегни, аспирант Болонского университета. По его словам, нейронаука до сих пор плохо понимает, как мозг объединяет простые формы обучения — связи между стимулом и наградой, а также между действием и наградой — в единый выбор.

«Наш интерес связан с тем, что двигательная система, которую обычно считают результатом решения, на самом деле может быть его частью», — объясняет Дегни.

Эффект знакомого сигнала

Люди часто делают выбор, опираясь не на расчет, а на усвоенные ассоциации. В психологии это известно как павловский перенос на инструментальное действие. Классический пример — звук открывающейся бутылки или банки с газировкой (пшик и характерный хлопок крышки), который автоматически заставляет тянуться к кошельку или вызывает желание попить, даже если нет жажды. Такой механизм может ускорять поведение, но при этом мешать самоконтролю, например при зависимостях.

Ученые различают два варианта переноса:

общий усиливает мотивацию в целом

специфический направляет выбор к конкретной награде.

Важно отметить, что до сих пор не было прямых физиологических доказательств того, что этот специфический перенос у людей действительно задействует моторные зоны мозга.

Эксперимент с «однорукими бандитами»

В исследовании участвовали 42 здоровых добровольца. Их мозговую активность регистрировали с помощью электроэнцефалографии, пока они выполняли компьютерное задание, напоминающее игровой автомат.

Сначала участники усваивали, какие цветные сигналы связаны с определенными закусками. Затем они учились получать разные награды нажатием левой или правой кнопки. На финальном этапе цвет появлялся за три секунды до возможности нажать кнопку, что позволяло отделить процесс принятия решения от самого движения.

Что увидели в мозге

Ключевым показателем стали бета-волны — ритмы мозга в диапазоне 12–30 Гц, связанные с подготовкой движений. Когда сигнал был связан с конкретным действием, мощность этих волн снижалась в полушарии, управляющем нужной рукой. Эта асимметрия возникала сразу после появления сигнала и сохранялась до момента выбора.

«Мы были удивлены тем, насколько сильно предсказывающие вознаграждение стимулы модулируют активность двигательной системы», — отметил Дегни

При этом сигналы, вызывавшие лишь общее возбуждение, не запускали такой точечной моторной подготовки.

Почему это важно

Результаты впервые показали у человека, что павловские сигналы способны напрямую «реактивировать» заученные действия. Это помогает понять, почему реклама, бренды или привычные образы могут незаметно направлять поведение.

«Окружающая среда влияет не только на то, что мы выбираем, но и на то, как именно формируется сам выбор», — подчеркивает исследователь.

По мнению авторов, взгляд на принятие решений как на результат взаимодействия мотивации и моторики может изменить понимание человеческого поведения и открыть новые направления в нейробиологии.