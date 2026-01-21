«Женщина, остановившая время». В Сети восхитились внешностью Равшаны Курковой

В сети восхитились внешностью 45-летней Равшаны Курковой без макияжа
В сети восхитились фото российской актрисы узбекского происхождения Равшаны Курковой без макияжа. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
45-летняя знаменитость поделилась кадрами с совместного отдыха с детьми. При этом она позировала без косметики, демонстрируя естественную внешность.
Поклонники оценили пост в комментариях. «Женщина, остановившая время», «Вы просто молодая девушка. Не могу представить, что вам 45. Безумно красивая!», «Естественная, тонкая, звонкая, нереально красивая Равшана», — заявили юзеры.
В апреле 2024 года Равшана Куркова раскрыла секрет стройности.