В Сети обомлели от Муцениеце в сверкающем наряде

Агата Муцениеце похвасталась фигурой после родов. Актриса вышла в длинном облегающем платье с пайетками.

© Соцсети

Агата Муцениеце не стала долго оставаться в декрете. Актриса вернулась к работе и к светской жизни спустя почти два месяца после рождения дочки.

Накануне звезда «Закрытой школы» появилась на светском мероприятии. Для вечера Агата выбрала облегающее сверкающее платье, подчеркнувшее ее уже постройневшее тело.

«Вот такой красивый был вечер», — похвасталась Муцениеце.

© Соцсети

© Соцсети

Фото актрисы собрали массу восторженных отзывов. Не обошлось без сравнений с Зепюр Брутян — нынешней женой Павла Прилучного, который ранее жил с Агатой.

«Да, Зепюр до Агаты далеко. Она вся искусственная — и снаружи, и внутри. А Агата — настоящая», «Любовь с людьми делает невероятные вещи», «Невероятно шикарно выглядите после трех родов, вся светитесь», «Похожа на Грейс Келли», «Агата так расцвела с новым мужчиной», — высказались поклонницы артистки под постом.

Однако сама Муцениеце имеет претензии к своему телу. Недавно звезда посетовала, что никак не может сбросить мешающие ей шесть килограммов.

«Вес стоит колом. Я вообще не ем мучное и сладкое, никаких булок. Я все исключила...» — призналась Агата.

Также актриса часами «пропадает» на тренировках, чтобы вернуть себе желанную фигуру.