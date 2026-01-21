Ксения Собчак поделилась фото из постели

Российская журналистка и ведущая Ксения Собчак снялась без макияжа. Видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах, лежа в постели под одеялом. Она позировала с распущенными волосами без укладки и без декоративной косметики на лице.

Поклонники высказались о ролике в комментариях. «Приятно видеть, как выглядят люди без макияжа», «Тоже кайфую от такого принятия себя! Как хорошо, что мир еще полон здоровых людей!», «Выглядит довольно неплохо», «Классно, что Ксения популяризирует контент без макияжа. Это просто респект», — отметили юзеры.

Ранее в январе 45-летняя жена российского рэпера Басты Елена Вакуленко также показала лицо без макияжа.