Певица Полина Гагарина выложила фото в крошечном бикини

Певица Полина Гагарина продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя Полина Гагарина стояла перед зеркалом в зелено-белом крошечном бикини. Певица была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа на фоне своей виллы. Знаменитость улетела на отдых вместе с детьми: сыном Андреем и дочерью Миеей.

Полина Гагарина впервые стала матерью в 20 лет, она родила сына Андрея от актера Петра Кислова. Супруги прожили в браке три года и развелись в 2010 году.

В 2014-м Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. В 2017-м у них родилась дочь Мия. В 2020-м фотограф и артистка расстались. Певица рассказывала, что не комментировала развод с Исхаковым из-за дочери. Она объясняла, что хотела оставаться для дочери хорошим примером.

В декабре Полина Гагарина опубликовала в личный блог видео, где предстала перед камерой в черном облегающем комбинезоне с глубоким декольте, который был дополнен серебристым поясом. Певица также надела ботильоны на каблуках. Поп-исполнительнице уложили волосы назад и сделали макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.