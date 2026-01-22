Ксения Бородина снялась в коротких шортах на Мальдивах

Телеведущая Ксения Бородина снялась на Мальдивах. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Бородина показала фигуру в черных шортах и розовой рубашке с коротким рукавом. Волосы телеведущая распустила и отказалась от макияжа. В кадре она лежала в кресле с видом на океан.

В декабре Ксения Бородина посетила балет «Щелкунчик» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Блогерша выбрала для мероприятия черное макси-платье с разрезом до бедра, которое дополнила бордовыми лаковыми остроносыми туфлями на каблуках, массивными золотыми серьгами, ожерельем и кольцом. Телеведущей собрали волосы в гладкий высокий хвост и сделали вечерний макияж.

До этого она опубликовала в личном блоге снимки, где позировала в шоколадном топе с кружевом и декольте, который сочетала с белыми брюками с завышенной талией. Телеведущая добавила к наряду серьги, ожерелье с бриллиантами, браслеты, часы и туфли на каблуках. Знаменитость вышла на публику с собранными в пучок волосами и макияжем с черными стрелками и коричневым блеском.