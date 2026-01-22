Пэрис Хилтон вышла в свет в платье с экстремальным разрезом

Актриса Пэрис Хилтон пришла на премьеру документального фильма Infinite Icon: A Visual Memoir. Об этом сообщает Dailу Mail.

44-летняя Пэрис Хилтон вышла в свет в розовом платье с экстремальным разрезом и глубоким декольте. Образ дополнили перчатки и туфли в стразах. Ей также сделали укладку с локонами и вечерний макияж.

Гостями вечера стали Деми Ловато, Хайди Клум, София Вергара, сын Синди Кроуфорд Пресли Гербер, певица Sia, Лиззо, секс-символ нулевых Кармен Электра, Крис Дженнер и другие.

В ноябре Пэрис Хилтон появилась на 14-м ежегодном гала-вечере «Искусство и кино», который состоялся в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в черном полупрозрачном кружевном платье с глубоким декольте. Модель надела под наряд телесное боди. Образ знаменитости дополнили туфли на каблуках, браслет, чокер и серьги. Пэрис Хилтон уложили распущенные волосы в локоны и сделали вечерний макияж.