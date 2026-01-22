Актриса Светлана Ходченкова позировала в шубе в Альпах

Актриса Светлана Ходченкова снялась в шубе на праздновании 43-летия в Альпах. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Светлана Ходченкова позировала на террасе отеля в шубе и солнцезащитных очках, а также в блестящей блузке и джинсах в ресторане. Актриса так провела день рождения в Альпах.

© Соцсети

В конце августа Светлана Ходченкова выложила в личный блог фото, где предстала перед камерой в черном полупрозрачном макси-платье из кружева, под которое не стала надевать бюстгальтер. Актриса добавила к образу солнцезащитные очки. Она снялась с распущенными волосами. Артистка сидела боком к камере на пляже на фоне вилл. Снимок был сделан во время отдыха знаменитости в тропиках.

В сентябре Светлана Ходченкова опубликовала фото, где была запечатлена во время занятия стрип-пластикой. Актриса сидела на шпагате перед камерой. Артистка позировала в облегающем топе с длинными рукавами, микрошортах, чулках и стрипах. Знаменитость снялась с собранными в хвост волосами.