«Лучше поцеловать мумию». В Сети высмеяли увеличенные губы телезвезды

Популярная британская модель, дизайнер, певица, писательница и телезвезда Кэти Прайс, известная одержимостью пластическими операциями, была замечена в Сассексе, Англия, после процедуры по увеличению губ и подверглась критике в сети. Кадры папарацци и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

47-летняя знаменитость предстала перед камерами с новой внешностью, когда направлялась в солярий. Так, она шла по улице в кроссовках и светло-сером спортивном костюме, состоящем из худи с капюшоном и брюк со средней посадкой. Кроме того, на ее плече присутствовала сумка люксового бренда Louis Vuitton.

Читатели портала оценили преображение Прайс в комментариях под материалом.

«Ужасающая на вид женщина», «Ей нужно перестать ненавидеть себя», «В таком случае лучше поцеловать мумию», «Может ли она сделать себя еще более отвратительной?», «Она — ходячая реклама того, чтобы не делать пластические операции», — высказывались пользователи сети.

В июле прошлого года Кэти Прайс оценила свою естественную внешность фразой «Боже, какая я уродина».