Визажисты объяснили, как сделать брови в стиле «a la naturel»

Брови в стиле «a la naturel» должны быть достаточно выразительными, чтобы подчеркнуть естественность. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных визажистов.

Такой макияж также требует идеального тона лица, минимального количества теней и отсутствия яркой помады. Брови должны быть слегка высветлены по отношению к цвету волос. Эксперты подчеркнули, что для такого стиля опасен нездоровый и утомленный вид.

«Чтобы этого избежать, не превращайте брови в еле заметную ниточку. Легкое осветление допустимо, но брови должны оставаться достаточно выразительными, чтобы подчеркнуть вашу естественную красоту. При необходимости используйте консилер, чтобы точечно скрыть недостатки», — добавили в сообщении.

Врач-дерматолог и косметолог Екатерина Лебедева до этого говорила, что брови требуют ежедневного очищения от макияжа, как и лицо в целом, для этого можно использовать мягкий гель или молочко. После очищения стоит наносить легкий крем, чтобы избежать появления зуда и раздражения. Специалист также советует уделять внимание гигиене инструментов, потому что грязные аппликаторы средств для укладки бровей могут спровоцировать воспаление.