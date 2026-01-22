Дизайнер рассказал, как носить кружево зимой

Кружево зимой — это уже не про вечерние выходы и романтические свидания, а про дополнение базовых образов с помощью акцентов. Об этом «Газете.Ru» рассказал модельер, заведующий кафедрой «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института (МХПИ), кандидат технических наук, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников Денис Еремкин.

«Важно, где именно кружево появляется в зимнем гардеробе. Это уже не только платья для особых случаев, но и топы, водолазки, вставки на брюках, подолы платьев, манжеты, а иногда и полноценные кружевные слои, надетые поверх базовой одежды. Кружево больше не про демонстрацию кожи, а про работу с фактурой и ритмом образа», — рассказал эксперт.

Еремкин отметил, что современная мода все чаще работает на контрастах: мягкое сочетается с жестким, прозрачное — с плотным, декоративное — с функциональным.

«Кружево идеально вписывается в эту логику, становясь не просто украшением, а визуальным акцентом, который добавляет образу глубину и сложность. Зимнее кружево больше не стремится быть нежным и воздушным в традиционном понимании. Оно становится плотнее, графичнее, иногда даже почти архитектурным. В ходу крупные узоры, темные оттенки, матовые фактуры, кружево с хлопковой или вискозной основой», — объяснил модельер.

По его словам, один из самых рабочих вариантов для зимы — кружевная юбка миди или макси в сочетании с плотным свитером, кашемировым джемпером или кардиганом.

«Контраст между мягким трикотажем и структурированным кружевом делает образ собранным и современным. Обязательное условие — плотные колготки и обувь с визуальным весом: ботинки, сапоги, лоферы на толстой подошве. Тонкое кружевное платье можно носить не самостоятельно, а поверх водолазки, лонгслива или даже тонкого свитера. Это решение работает в монохромных образах — черном, шоколадном, графитовом, молочном. Кружево здесь выступает как текстурный фильтр, а не как главный герой композиции», — отметил он.

Еремкин также посоветовал начать дополнять образ кружевом с деталей.

«Подол юбки или платья, выглядывающий из-под пальто, кружевные манжеты из-под жакета, воротник, добавленный к лаконичному верху — такие акценты выглядят интеллигентно и не перегружают образ. Многослойность в 2026 году становится главным стилистическим приемом. Слои больше не служат только для утепления — они работают как визуальный акцент и задают тон всему образу. Именно поэтому в зимний гардероб уверенно возвращаются вещи, которые раньше казались слишком легкими для холодного сезона», — высказался специалист.

Эксперт заявил, что топы в бельевом стиле с кружевом выходят за рамки вечернего гардероба и становятся частью повседневных образов.

«Самый очевидный прием — надеть кружевной топ поверх водолазки. Такой дуэт создает игру фактур и делает образ сложнее и интереснее. Можно экспериментировать с цветами: выбирать яркие контрасты или более нейтральные оттенки. Еще один способ — спрятать кружево под джемпер или свитер. Топ, надетый под трикотаж, работает как тонкая деталь, которая меняет общее впечатление. Кружевная кромка, выглядывающая из-под воротника или по линии низа, добавляет утонченности даже самому простому комплекту», — поделился он.

И в заключение эксперт отметил, что кружево хорошо сочетается с грубой обувью и прямыми пальто.