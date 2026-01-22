В продаже появились меховые трусы за 16 тысяч рублей

Модные эксперты обратили внимание россиян на необычные трусы, идеально подходящие на зиму. О меховой модели белья заговорили собеседники сервиса CDEK.Shopping.

Речь идет о леопардовых трусах бренда Martine Rose, выполненных из искусственного меха. Стоимость предложенного к покупке предмета гардероба составляет 16490 рублей.

Ранее синоптики предупредили москвичей о затяжных морозах. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в предстоящие выходные на столицу обрушатся морозы до минус 20-25 градусов ночью и до минус 15-20 градусов в дневные часы.

Кроме того, температура воздуха ниже климатической нормы на 12-18 градусов ожидается и в Приволжском округе на протяжении всей недели, утверждают синоптики.