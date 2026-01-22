Дочь Синди Кроуфорд в откровенных нарядах снялась для журнала

Lenta.ru

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер в откровенном виде снялась для журнала Harper’s Bazaar. Материал появился на сайте издания.

Дочь Синди Кроуфорд снялась для журнала в откровенных нарядах
© Global Look Press

24-летняя манекнщица примерила несколько нарядов. Так, она предстала перед камерой в джинсах бренда Helmut Lang, винтажном бюстгальтере Prada и расстегнутой кожаной куртке Saint Laurent.

В то же время наследница знаменитости позировала в белой майке Victoria Beckham с глубоким вырезом на голое тело и черных чулках, она также надела прозрачное боди Fleur du Mal без бра. Известно, что автором кадров стал фотограф Луис Альберто Родригес.

© Соцсети
© Соцсети
© Соцсети
© Соцсети
© Соцсети
© Соцсети
© Соцсети

В интервью Гербер рассказала, что в ее детстве стены дома украшали обнаженные фотографии матери. При этом они не считались неприличными.

«Для меня они были искусством. Это не было вульгарно, это не было объективацией», — заявила девушка, добавив, что получила «дар расти в доме, где не стыдились женского тела».