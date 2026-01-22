Как поддерживать форму бровей в домашних условиях

Создавать форму бровей в домашних условиях важно только днем, при ярком освещении и перед удобно расположенным большим зеркалом. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Перед внесением корректив они советуют обрисовать контур нужной линии карандашом и смазать кожу смягчающим кремом или провести по ней кубиком льда, чтобы уменьшить боль. Специалисты подчеркнули, что перед менструацией процедуру лучше отложить, потому что в этот период неприятные ощущения могут оказаться сильнее.

«Туго натягивайте кожу и старайтесь выдергивать волоски только по направлению роста. Волоски, растущие ниже переносицы, не трогайте вообще — пусть ими занимается косметолог, ваша задача — волоски над и под линией бровей, волоски, растущие между бровями и просто очень длинные волоски, нарушающие симметрию», — добавили в сообщении.

Врач-дерматолог и косметолог Екатерина Лебедева до этого говорила, что брови требуют ежедневного очищения от макияжа, как и лицо в целом, для этого можно использовать мягкий гель или молочко. После очищения стоит наносить легкий крем, чтобы избежать появления зуда и раздражения. Специалист также советует уделять внимание гигиене инструментов, потому что грязные аппликаторы средств для укладки бровей могут спровоцировать воспаление.