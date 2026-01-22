Что такое макияж toffee и как он покорил соцсети

Если лента внезапно стала похожа на витрину кондитерской, вы ничего не перепутали. Макияж в оттенках ириски, шоколада и сгущенки снова на волне хайпа. Этот стиль отсылает к эстетике девяностых, когда теплые коричневые тона были главным бьюти-языком эпохи. Сегодня тренд вернулся без налета ностальгии и выглядит максимально свежо. Его активно тестят блогеры, переснимают подписчики и сохраняют в подборки «повторить обязательно».

© Just Talks

Toffee makeup держится на ощущениях. Он теплый, уютный и визуально «вкусный». Ассоциации работают моментально: пряники, какао, корица, мягкий свет и ощущение комфорта. Поэтому особенно органично такой макияж смотрится зимой, когда хочется добавить тепла даже во внешний вид. Визуально он делает образ мягче и живее, без резких акцентов и перегруженности.

Главный плюс карамельного макияжа — его универсальность. Он не спорит с внешностью и легко подстраивается под разные типажи. Холодные оттенки тут не нужны, вся ставка идет на теплую коричневую гамму. Эти цвета одинаково хорошо работают на глазах, щеках и губах. Важный момент — текстуры. Глухая матовость здесь не играет. Кожа должна выглядеть живой, с легким сиянием. Губы — блестящими, будто покрыты карамельной глазурью. Тени допускают деликатный шиммер. Даже розовые и красные оттенки подойдут, если в них есть коричневый подтон.

Этот стиль не про резкость. Четкие стрелки, жесткий контуринг и классические алые губы выбиваются из общей атмосферы. Здесь важны плавные переходы, мягкие линии и ощущение естественности. Макияж будто подсвечивает лицо, а не перекраивает его.

Чтобы повторить образ, стоит начать с кожи. Хорошее увлажнение решает половину задачи. Тон лучше выбирать средней плотности, чтобы скрыть неровности, но не стереть живую текстуру лица. После этого можно подключать теплые оттенки. Один и тот же продукт спокойно работает и как тени, и как бронзер. Такой прием делает макияж цельным. Кремовые и жидкие формулы здесь особенно удобны, они легко распределяются и выглядят максимально натурально.

С глазами можно поиграть, но в рамках шоколадной палитры. Формат теней не принципиален, важен оттенок. Для подводки лучше взять коричневый карандаш, он смотрится мягче черного. Тушь в похожем тоне поддержит общий настрой и не утяжелит взгляд.

Финальный акцент — губы. Сначала увлажнение, потом аккуратный контур в нейтральной теплой гамме. При желании добавляется помада, а сверху блеск. Именно он создает тот самый эффект «сладкого» макияжа, ради которого все и затевалось.