Модель Кайя Гербер выложила фото в мини-платье и чулках

Дочь супермодели 1990-х Сидни Кроуфорд Кайя Гербер снялась в мини-платье и чулках. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя Кайя Гербер стала героиней нового выпуска журнала Harper's Bazaar. На обложке модель предстала в белом кружевном платье, которое сочетала с черной кожаной курткой, чулками и туфлями на маленьком каблуке. Манекенщице сделали объемную прическу и макияж с черными стрелками и помадой.

В конце ноября Кайю Гербер подловили папарацци в Беверли-Хиллз. Модель появилась на публике в черном облегающем мини-платье, синей шубе средней длины и туфлях на каблуках. Манекенщица также добавила к образу массивные серьги-кольца. Знаменитость была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем с коричневыми тенями и розовой помадой.

До этого Кайя Гербер приняла участие в съемках новой рекламной кампании бренда Mango. На одном из кадров модель предстала перед камерой в черном прозрачном топе из кружева, который дополнила леггинсами и ремнем. Манекенщице уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.

