Модель Адриана Лима снялась в боди без штанов

«Ангел» Victoria's Secret и модель Адриана Лима продемонстрировала фигуру в боди. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя Адриана Лима стала героиней нового выпуска испанского журнала Harper's Bazaar. На одной из обложек супермодель предстала в красном боди с объемными плечами и глубоким декольте. Образ манекенщицы дополнили перчатки в тон. Знаменитости уложили волосы в гладкий высокий пучок и сделали макияж в естественном стиле.

В декабре 2024 года Адриана Лима вышла замуж за своего возлюбленного, продюсера Андре Леммерса. Об этом звезда подиумов рассказала в Instagram. Она опубликовала фото, на котором они с Андре Леммерсом держались за руки. Супермодель и продюсер были запечатлены с обручальными кольцами на фоне пустыни.

«Официально миссис Лима Леммерс, также известная как Лаймерс», — подписала кадр манекенщица.

В августе 2022 года у Адрианы Лимы и продюсера Андре Леммерса родился сын. Супермодель и продюсер назвали ребенка Сайаном. У «ангела» Victoria's Secret также есть две дочери от бывшего мужа, сербского баскетболиста Марко Ярича: Валентина и Сиенна. Супруги были женаты с 2009 по 2016 год.

