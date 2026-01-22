Не для слабонервных: какие корейские бьюти-процедуры шокируют даже косметологов

В Южной Корее (как, собственно, в Китае и Японии), на женщин оказывается колоссальное давление стандартов красоты, во многом сформированных под влиянием Запада. С плакатов и из глянца на азиаток смотрят модели с бледной кожей, большими глазами и точеными чертами лица, к которым предлагается стремиться.

Южная Корея стала мировым центром пластической хирургии — по данным The Economist, каждая пятая женщина в стране делала пластическую операцию, а в 2025 году на бьюти-процедуры было потрачено около 4 миллиардов долларов, с прогнозом роста почти до 13 миллиардов к 2034 году.

Чаще всего к вмешательствам прибегают девушки от 19 до 29 лет, для которых уколы красоты нередко становятся подарком на совершеннолетие или окончание школы. Сама пластика для кореянок — обыденная часть жизни, как для нас, чистить зубы по утрам. В Корее даже действует негласный принцип oemo jisang juui — прием на работу с учетом внешности. 93% компаний признают, что привлекательный внешний вид увеличивает шансы на получение работы. И да, кореянки готовы на многое ради внешности. Даже идут на немыслимые процедуры, от которых у обычных людей кровь стынет в жилах...

Отбеливание кожи

Культ бледной кожи в Азии возник задолго до западного влияния и уходит корнями в прошлое, когда светлый оттенок лица был признаком знатного происхождения и достатка. Со временем идеал трансформировался в устойчивую бьюти-норму, к которой женщины продолжают стремиться любыми доступными способами. В погоне за фарфоровым тоном азиатские девушки прибегают как к относительно безобидным методам вроде осветляющих кремов, так и к радикальным и потенциально опасным процедурам. Особую тревогу вызывают отбеливающие кремы с сомнительным составом, нередко содержащие ртуть и другие токсичные вещества. Подкожные инъекции тоже не совсем безопасны, достаточно болезненны и требуют регулярного повторения.

Пластика эпикантуса

Одной из самых востребованных бьюти-процедур в Восточной Азии считается изменение формы внешнего угла глаза, направленное на создание более открытого и вытянутого взгляда. Во время операции хирург надрезает кожу эпикантуса, за счет чего глаза визуально увеличиваются и приобретают более выразительную форму. Ради усиленного эффекта эту процедуру нередко совмещают с коррекцией век, стремясь приблизить разрез глаз к европейскому. Несмотря на болезненность и инвазивность вмешательства, спрос на такую операцию остается стабильно высоким.

Снижение линии роста волос

Довольно странная процедура. Пересадку волос делают, чтобы скрыть алопецию, но в Южной Корее пересадку делают, чтобы визуально уменьшить лоб. Сначала пластический хирург разрезает линию роста волос, потом опускает волосистую часть головы вниз и убирает избыточную кожу. Снижение линии роста волос значительно меняет пропорции лица и делает его более милым.

Увеличение лба

Да, процедура противоречит предыдущей. Но, видимо, тут кому как больше нравится — кому-то хочется уменьшить лоб, кому-то увеличить его. В процессе операции хирург разрезает линию роста волос, создает пространство до основания носа, устанавливает имплантат на лобную костью и зашивает разрез. За счет увеличения лба кореянка становится больше похожа на европейку, о чем и мечтала.

Ментопластика

Или по-простому — сужение челюсти. Еще один навязанный стандарт красоты — острые скулы и V-образный подбородок. Ради этого многие решаются на операцию по уменьшению челюсти: во рту делают разрез, после чего хирург спиливает и удаляет часть кости. Ментопластика длится в среднем пару часов, стоит 5-6 тысяч долларов и требует нескольких месяцев болезненного восстановления. Масштабы популярности подобных операций в Корее наглядно иллюстрируют фото из клиник с огромными емкостями, заполненными спиленными челюстными костями пациентов. Выглядит пугающе.

Увеличение подбородка

Речь идет об одной из самых опасных операций. Во время вмешательства челюсть фактически ломают и собирают заново. Раньше такая пластика применялась исключительно по медицинским показаниям, например, после серьезных травм. Из-за высокой концентрации нервов и кровеносных сосудов в этой зоне процедура несет серьезные риски повреждений, требует длительной и болезненной реабилитации, которая может длиться до полугода. Неудачное вмешательство способно привести к тяжелым осложнениям — от кровотечений и инфекций до паралича и летального исхода.