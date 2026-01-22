Как носить мех, чтобы не выглядеть как подруга мафиози

Чтобы не выглядеть как подруга мафиози, нужно носить шубу со сдержанными аксессуарами. Об этом «Газете.Ru» рассказал дизайнер, ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ), член Президиума Российской палаты мод, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров.

«Если выбрали шубу, аксессуары берите сдержанные. Гладкая кожаная сумка, минималистичные серьги, никаких страз и крупной бижутерии. И наоборот — к классическому пальто можно смело добавить пушистый шарф или меховой воротник», — заявил эксперт.

По его словам, для городской жизни удобнее всего короткие меховые куртки и полушубки. Егоров рассказал, что их носят с джинсами прямого кроя, водолазками и ботинками на плоской подошве. Длинные шубы он призвал оставить для особых случаев или комбинировать с максимально лаконичным низом.

Егоров обратил внимание на то, что иногда женщина в шубе может выглядеть на несколько размеров больше, чем есть на самом деле. Он объяснил, что объем создается не самим мехом, а комбинацией трех факторов: длинным ворсом, мягким бесформенным кроем и светлым «зефирным» цветом в рыхлой фактуре. По его словам, ситуацию можно исправить, если убрать хотя бы два из этих пунктов.

«Например, стриженый мех с коротким ворсом до 8-10 мм и плотным основанием стройнит. Длинный и мягкий — наоборот, пушит. То же с кроем: втачное плечо, ровная линия борта, минимум набитых карманов работают на вас. Халатный запах, спущенное плечо и толстая подкладка — против», — объяснил Егоров.

Он рассказал, что пуговицы, расположенные ближе к центру, а не на краю борта, визуально уберут сантиметры по груди, а карманы в шве вместо накладных — уберут «бока». Чтобы открыть шею и сделать лицо выразительнее, нужно выбрать шубу с воротником-стойкой вместо широкой шали.

Дизайнер также заявил, что важно выбирать шубу универсальных оттенков: графитового, шоколадного, холодного бежевого и хаки.

«Сегодня в моде натуральные цвета, повторяющие природные оттенки меха. «Сливки» в пушистой фактуре — рискованный выбор, если не любите акцентный верх. От кислотных цветов и огромных воротников в стиле 2010-х лучше вообще держаться подальше», — призвал дизайнер.

Кроме того, он посоветовал отказаться от блесток, страз, кружева, крупной бижутерии и других элементов, которые могут нарушить гармонию.

По словам эксперта, мех дружит с другими фактурами — кашемиром, кожей, твидом, плотной вязкой. Однако, как отметил Егоров, важно соблюдать принцип контраста.

«Объемный верх требует узкого низа. Пушистая шуба — облегающих брюк или юбки-карандаш. Меховой жакет с четкой линией плеча — прямых джинсов и сапог-труб. Так образ выглядит продуманным, а не случайным», — объяснил он.

Дизайнер также обратил внимание, что меховые воротники и манишки снова стали актуальны.

«Меховой шарф сочетаем с пиджаком и пальто, кожаными куртками и даже простыми свитерами, добавляя текстуры образу. Его можно носить и в помещении», — поделился Егоров.

Он объяснил, что шарфы могут быть любого размера — от компактных до палантинов.

«С шарфами есть один нюанс: носить их нужно плоско. Никаких объемных «бубликов» вокруг шеи — это визуально укорачивает фигуру и добавляет лишний объем там, где он совсем не нужен», — объяснил Егоров.

Еще один тренд, по мнению дизайнера, — меховые головные уборы. Он рассказал, что их носят не только на прогулках, но и в городе, сочетая с пальто, дубленками, пуховиками. Эксперт заявил, что важно выбирать модели в природных оттенках, чтобы они сочетались с большинством верхней одежды.

В списке трендов также оказались меховые жакеты. Егоров рассказал, что модели с двумя рядами пуговиц и четкой конструкцией можно носить как пиджак и в офис, и на встречу, и на прогулку.

Добавить яркий акцент в образ Егоров посоветовал с помощью меховой сумки.