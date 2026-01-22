Экс-невеста Егора Крида, модель Дарья Клюкина, опубликовала фото в купальнике. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Подписчики блогерши спросили у нее, в чем секрет стройности. Модель показала, как выглядит в купальнике.

«Спасибо за комплимент. Я контролирую питание, наверное это просто уже моя полезная привычка. Стараюсь регулярно заниматься спортом. 3 раза в неделю. Но только тот спорт, который мне приятен», — написала Клюкина.

В 2018 году Егор Крид стал героем шоу «Холостяк», в финале которого выбрал Дарью Клюкину. Однако пара вскоре рассталась. В интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) (признан в РФ СМИ-иноагентом) (признан в РФ СМИ-иноагентом) (признан в РФ СМИ-иноагентом) певец рассказывал, что причиной разрыва с девушкой стало то, что она предпочла популярность, а не отношения. В 2019 году Дарья Клюкина объявила, что выходит замуж за топ-менеджера медиахолдинга Владимира Чопова. Свадебная церемония прошла в Италии.

18 апреля Дарья Клюкина впервые стала мамой. Спустя несколько дней модель опубликовала фотографию, которую сделала в роддоме. На снимке знаменитость держала новорожденного за руку. Ребенок был одет в серый слип с принтом.

Ранее Дарья Клюкина опубликовала редкое фото с сыном из роддома.