Американская певица и актриса Дженнифер Лопес прогулялась с сумкой за миллионы рублей и подала милостыню бездомному. Материал приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели 56-летнюю знаменитость со стаканом кофе в Лос-Анджелесе, США. Она попала в объектив в облегающем белом топе, сером пиджаке и синих джинсах с широкими штанинами. Также звезда взяла с собой редкую синюю сумку Hermes Kelly из крокодиловой кожи, стоимость которой превышает 80 тысяч долларов (шесть миллионов рублей).

При этом на улице артистка встретила бродягу, который последовал за ней. Лопес села в автомобиль и через открытое окно протянула мужчине наличные.

В декабре 2025 года Дженнифер Лопес в роскошном колье пришла на свадьбу индийских миллионеров.