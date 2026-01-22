Как носить металл в повседневных образах: идеи от стрит-стайл звезд

Металлик в повседневном гардеробе — один из самых ярких трендов 2026 года. Он добавляет сияния самым простым образам, превращая джинсы и белую футболку в нечто запоминающееся.

© WomanHit.ru

Стрит-стайл звезд показывает: серебро, золото и бронза отлично работают не только на вечеринках, но и в обычной жизни — на работе, на прогулках, в кафе. Мы собрали реальные примеры выходов знаменитостей, чтобы ты могла легко повторить эти идеи дома.

Почему металлик стал must-have кэжуал-стиля?

В 2026 году металлизированные ткани и аксессуары окончательно вышли за рамки вечернего дресс-кода. Дизайнеры (от Balenciaga до Coperni) активно используют их в базовых коллекциях, а инфлюенсеры и знаменитости доказывают: блеск можно и нужно носить каждый день. Главное правило — баланс. Один яркий элемент плюс много матовых базовых вещей — формула идеального современного лука.

Аксессуары: самый простой способ войти в тренд

Начни с малого — это самый безопасный путь.

Рианна в Нью-Йорке прошлась по улице в золотистых массивных ботинках тракторной подошве, которые сочетала с оранжевым платьем-миди и макси-пальто оверсайз. Образ получился дерзким, но при этом абсолютно кэжуал. Золотые ботинки стали главным акцентом, а остальные вещи — спокойные и нейтральные.

Белла Хадид скомбинировала серебристую мини-сумку через плечо с белой футболкой, плюс широкие джинсы и кроссовки. Сумка добавила футуристичного шика, но не перетянула внимание на себя.

Дженнифер Лоуренс в Париже: серебристые кожаные перчатки с черным пальто и классические джинсы. Перчатки в данном случае — крошечный, но очень стильный акцент, который мгновенно обновил зимний аутфит.

Совет: если боишься переборщить, выбирай металлические аксессуары в тон основного цвета образа — серебро к серому, золото к бежевому или коричневому.

Металлизированная одежда: от топа до брюк

Здесь уже можно играть посмелее.

Вдохновляемся образом Беллы Хадид: серебристые прямые брюки с высокой талией отлично подружились с пиджаком в стиле кэжуал и белым топом. Образ выглядит дорого и минималистично, хотя вещей минимум. Брюки стали главным героем, а базовый «верх» их уравновесил.

Рианна надела лонгслив в стиле спорт-шик с обычными джинсами. Образ был бы вполне простым, если бы не серебристый отлив ткани. Подходит как для городских прогулок, так и для встреч с друзьями. Массивное колье добавило зеркального блеска.

Джиджи Хадид: ее куртка в байкерском стиле серебристого цвета превратила обычный образ в роскошный. Джинсы и обычный белый топ уравновесили яркость куртки. Наряд модель дополнила сумочкой в тон.

Совет: если выбираешь большую металлизированную вещь (брюки, юбку, платье), верх и обувь делай максимально простыми и матовыми — это создаст нужный контраст.

Обувь и сумки: быстрый способ обновить гардероб

Самый легкий и быстрый способ — металлическая обувь или сумка.

Так, Дженнифер Лоуренс в Лос-Анджелесе надела серебристые балетки с широкими джинсами и оверсайз рубашкой. Балетки выглядят дорого и современно, при этом в них очень комфортно.

Рианна добавила милую сумочку с бахромой к джинсам и серебристому топу — и образ сразу получился стильным и ярким.

Белла Хадид в Париже: серебристые кроссовки заставили повседневный лук из серого худи в сочетании с черными леггинсами заиграть. Блестящие кроссовки добавили футуристичности, но в целом образ остался спортивно-уличным.

Совет: серебристая обувь универсальнее — подходит к холодным и нейтральным тонам. Золотистая лучше смотрится с теплыми оттенками (бежевый, коричневый, пастель)

Как не переборщить и сохранить комфорт

Один металлический элемент — главное правило для дня. Сочетай с матовыми тканями: хлопок, шерсть, деним. Серебро — для холодных тонов и офиса, золото — для тепла и выходных. Уход: стирай металлизированные вещи наизнанку, на деликатном режиме, не суши в сушилке. Если боишься блеска — выбирай матовый металлик (не зеркальный).

Металлик в повседневных образах — это не про кричащий гламур, а про уверенность и современность. Вдохновляйся образами знаменитостей — и добавляй немного сияния в свои будни.