Стилист назвал необычный модный тренд для мужчин

Российский стилист Александр Рогов назвал необычный модный тренд для мужчин. Пост на данную тему он опубликовал в своем Telegram-канале.

Эксперт проанализировал показы брендов и заявил, что в следующем сезоне популярными окажутся джемперы, используемые в качестве аксессуара. Так, он посоветовал подпоясывать данными предметами гардероба классические брючные костюмы и носить их как палантин поверх пальто.

«Или закручивайте свой свитер в жгут вокруг талии, как у Zegna, а можете и вовсе носить его как болеро, как у MSGM», — добавил специалист.

Ранее в январе Александр Рогов также предрек моду на необычный головной убор.