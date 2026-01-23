Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева показала свой самый неудачный образ. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© РИА Новости

66-летняя знаменитость продемонстрировала кадры, на которых предстала в синем наряде, украшенном пайетками и воротом из перьев. Также она уложила волосы в высокий пучок с короткой полукруглой челкой, нарастила ресницы и нанесла темно-синие тени на веки

© Lenta.ru

«Хейтерам на радость: когда ни ракурс, ни свет, ни фильтры не в помощь. Самый неудачный образ за все время», — указала в подписи звезда.

В июле 2025 года Лариса Гузеева высказалась о своей внешности фразой «мне некрасиво».