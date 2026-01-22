Стареть красиво: какие утренние привычки помогают в этом звездам

Это не столько про генетику и дорогие процедуры, сколько про рутину, встроенную в повседневную жизнь. Голливудские актрисы выглядит ухоженно из-за дисциплины в мелочах.

И дело, конечно, не только в том, что они могут позволить себе тратить на пластику и уход миллионы миллиардов, но и в отношении к себе — а это вполне можем перенять и мы с вами. Косметолог Лиана Давыдова рассказала об утренних ритуалах, которые помогают сохранять свежесть, энергию и ощущение контроля над своим внешним видом и состоянием.

Мягкое пробуждение вместо резкого старта

Многие звезды начинают утро без спешки: с тишины, дыхания, легкой растяжки или нескольких минут в одиночестве. «Такой старт снижает уровень кортизола, помогает нервной системе не входить в режим стресса и делает лицо визуально более расслабленным. Спокойное утро отражается не только на настроении, но и на качестве кожи, осанке и общем впечатлении», — утверждает эксперт.

Движение, которое разгоняет лимфу и энергию

Утреннее движение — одна из ключевых привычек. Это может быть йога, пилатес, прогулка, легкая силовая нагрузка или танец. Регулярная физическая активность улучшает кровообращение, уменьшает отеки, поддерживает тонус мышц и способствует более свежему и подтянутому внешнему виду.

Регулярное использование антиэйдж-косметики, подобранной по типу кожи

Зрелая красота строится на системном уходе, а не на разовых всплесках.

«Голливудские звезды редко экспериментируют хаотично и пользуются только проверенными средствами — они придерживаются продуманной рутины: очищение, увлажнение, средства с антиоксидантами, ретиноидами или пептидами, а также обязательный SPF. Ключевой момент — подбор ухода под индивидуальные потребности кожи и его регулярность, а не погоня за хайповыми трендами», — подчеркивает врач.

Осознанный завтрак как часть антивозрастной стратегии

Утренний прием пищи у многих знаменитостей строится на базе белка, полезных жиров, клетчатки и минимального количества сахара. Такой завтрак стабилизирует уровень энергии, снижает желание погрызть что-то еще до обеда и поддерживает здоровье кожи, волос и гормональный баланс.

Ментальный настрой и фокус на благодарности, а не на тревоге

Многие звезды практикуют утренние аффирмации, дневники благодарности или короткие медитации. Это помогает формировать более мягкое отношение к возрастным изменениям и снижать уровень самокритики (да, знаменитости тоже могут страдать комплексами!). Внутреннее спокойствие и принятие напрямую отражаются во внешности — в мимике, взгляде, походке и общей харизме.